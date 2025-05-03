Зеленський анонсував нові санкції: кого торкнуться обмеження

"Ми говорили про це з партнерами. Ми знаємо, що партнери нас почули. Наближаємо дії. Готуємо наші санкційні пакети – зокрема, проти субʼєктів та схем у третіх країнах, які, на жаль, допомагають Росії обходити частину санкцій", - сказав український президент.

Зеленський додав, що Україна також продовжує зміцнювати оборону та вже незабаром очікує вагомі оборонні пакети від партнерів.

"Та рішення щодо подальшої співпраці – співпраці в час війни з ключовими країнами і в післявоєнний час. Готуємо серйозні основи для відбудови", - резюмував він.