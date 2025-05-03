UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Зеленський анонсував нові санкції: кого торкнуться обмеження

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Україна готує нові санкційні пакети проти тих, хто допомагає Росії вести війну. Київ вже обговорив нові обмеження з партнерами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Ми говорили про це з партнерами. Ми знаємо, що партнери нас почули. Наближаємо дії. Готуємо наші санкційні пакети – зокрема, проти субʼєктів та схем у третіх країнах, які, на жаль, допомагають Росії обходити частину санкцій", - сказав український президент.

Зеленський додав, що Україна також продовжує зміцнювати оборону та вже незабаром очікує вагомі оборонні пакети від партнерів.

"Та рішення щодо подальшої співпраці – співпраці в час війни з ключовими країнами і в післявоєнний час. Готуємо серйозні основи для відбудови", - резюмував він.

Нагадаємо, днями Зеленський підписав санкційний пакет проти очільника "Росатома" Олексія Лихачова, сина екс-прем'єра Миколи Азарова та ще низки людей і компаній. Як пояснював президент, це рішення - синхронізація українських та світових санкцій проти Росії.

Також Зеленський підписав санкції проти низки українських громадян. Зокрема, Олексія Арестовича, який раніше працював в Офісі президента. Ці обмеження Зеленський пояснив тим, що ці громадяни пов'язали свою долю з пропагандою в інтересах РФ, виправдовують війну та шкодять Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяВійна Росії проти України