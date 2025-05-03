Зеленский анонсировал новые санкции: кого коснутся ограничения

"Мы говорили об этом с партнерами. Мы знаем, что партнеры нас услышали. Приближаем действия. Готовим наши санкционные пакеты - в частности, против субъектов и схем в третьих странах, которые, к сожалению, помогают России обходить часть санкций", - сказал украинский президент.

Зеленский добавил, что Украина также продолжает укреплять оборону и уже вскоре ожидает весомые оборонные пакеты от партнеров.

"И решение о дальнейшем сотрудничестве - сотрудничестве во время войны с ключевыми странами и в послевоенное время. Готовим серьезные основы для восстановления", - резюмировал он.