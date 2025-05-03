Зеленский анонсировал новые санкции: кого коснутся ограничения

Украина готовит новые санкционные пакеты против тех, кто помогает России вести войну. Киев уже обсудил новые ограничения с партнерами.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.
"Мы говорили об этом с партнерами. Мы знаем, что партнеры нас услышали. Приближаем действия. Готовим наши санкционные пакеты - в частности, против субъектов и схем в третьих странах, которые, к сожалению, помогают России обходить часть санкций", - сказал украинский президент.
Зеленский добавил, что Украина также продолжает укреплять оборону и уже вскоре ожидает весомые оборонные пакеты от партнеров.
"И решение о дальнейшем сотрудничестве - сотрудничестве во время войны с ключевыми странами и в послевоенное время. Готовим серьезные основы для восстановления", - резюмировал он.
Напомним, на днях Зеленский подписал санкционный пакет против главы "Росатома" Алексея Лихачева, сына экс-премьера Николая Азарова и еще ряда людей и компаний. Как объяснял президент, это решение - синхронизация украинских и мировых санкций против России.
Также Зеленский подписал санкции против ряда украинских граждан. В частности, Алексея Арестовича, который ранее работал в Офисе президента. Эти ограничения Зеленский объяснил тем, что эти граждане связали свою судьбу с пропагандой в интересах РФ, оправдывают войну и вредят Украине.
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