Зеленський анонсував нові санкції: кого торкнуться обмеження
Україна готує нові санкційні пакети проти тих, хто допомагає Росії вести війну. Київ вже обговорив нові обмеження з партнерами.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.
"Ми говорили про це з партнерами. Ми знаємо, що партнери нас почули. Наближаємо дії. Готуємо наші санкційні пакети – зокрема, проти субʼєктів та схем у третіх країнах, які, на жаль, допомагають Росії обходити частину санкцій", - сказав український президент.
Зеленський додав, що Україна також продовжує зміцнювати оборону та вже незабаром очікує вагомі оборонні пакети від партнерів.
"Та рішення щодо подальшої співпраці – співпраці в час війни з ключовими країнами і в післявоєнний час. Готуємо серйозні основи для відбудови", - резюмував він.
Нагадаємо, днями Зеленський підписав санкційний пакет проти очільника "Росатома" Олексія Лихачова, сина екс-прем'єра Миколи Азарова та ще низки людей і компаній. Як пояснював президент, це рішення - синхронізація українських та світових санкцій проти Росії.
Також Зеленський підписав санкції проти низки українських громадян. Зокрема, Олексія Арестовича, який раніше працював в Офісі президента. Ці обмеження Зеленський пояснив тим, що ці громадяни пов'язали свою долю з пропагандою в інтересах РФ, виправдовують війну та шкодять Україні.
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