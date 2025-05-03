ua en ru
Сб, 03 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский анонсировал новые санкции: кого коснутся ограничения

Киев, Суббота 03 мая 2025 22:32
UA EN RU
Зеленский анонсировал новые санкции: кого коснутся ограничения Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина готовит новые санкционные пакеты против тех, кто помогает России вести войну. Киев уже обсудил новые ограничения с партнерами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Мы говорили об этом с партнерами. Мы знаем, что партнеры нас услышали. Приближаем действия. Готовим наши санкционные пакеты - в частности, против субъектов и схем в третьих странах, которые, к сожалению, помогают России обходить часть санкций", - сказал украинский президент.

Зеленский добавил, что Украина также продолжает укреплять оборону и уже вскоре ожидает весомые оборонные пакеты от партнеров.

"И решение о дальнейшем сотрудничестве - сотрудничестве во время войны с ключевыми странами и в послевоенное время. Готовим серьезные основы для восстановления", - резюмировал он.

Напомним, на днях Зеленский подписал санкционный пакет против главы "Росатома" Алексея Лихачева, сына экс-премьера Николая Азарова и еще ряда людей и компаний. Как объяснял президент, это решение - синхронизация украинских и мировых санкций против России.

Также Зеленский подписал санкции против ряда украинских граждан. В частности, Алексея Арестовича, который ранее работал в Офисе президента. Эти ограничения Зеленский объяснил тем, что эти граждане связали свою судьбу с пропагандой в интересах РФ, оправдывают войну и вредят Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
Впервые в мире. ГУР уничтожило российский Су-30 с морского дрона Magura (видео)
Впервые в мире. ГУР уничтожило российский Су-30 с морского дрона Magura (видео)
DAILY
Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления
Дмитрий Сидоров, Юрий Дощатов Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления