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Зеленський анонсував нові рішення щодо проблем зі світлом та мобільним зв'язком

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський провів нараду з низкою урядовців щодо питання вирішення проблем з відключенням світла та проблемами з мобільним зв'язком під час цього.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він розповів під час вечірнього звернення.

За словами Зеленського, нарада була проведена з премʼєр-міністром Денисом Шмигалем, міністром економіки Юлією Свириденко, міністром з цифрової трансформації Михайлом Федоровим та міністром фінансів Сергієм Марченком.

"Уже є чіткі деталі нових рішень для українців - нових програм, які допоможуть людям у цей час дефіцитів електрики, а також щодо стабілізації мобільного зв’язку. Зараз потрібен максимум можливостей забезпечити генерацію - створення нової децентралізованої генерації, і під це буде фінансовий ресурс. Найближчим часом урядовці представлять всю конкретику", - сказав Зеленський.

Розв'язання проблем зі світлом і зв'язком в Україні

Раніше Зеленський вже доручав Кабміну та чиновникам розв'язати проблеми зі світлом в Україні. Після того Шмигаль розповів, що було розширено дію програми "5-7-9" на будівництво генераційних установок.

Окрім того, Зеленський розповів, що в Україні буде розроблено пільгову програму щодо встановлення сонячних батарей та акумуляторів.

Також в Україні через відключення світла почались проблеми з мобільним зв'язком. Тоді Зеленський доручив Федорову вирішити це питання.

Детально про те, хто може отримати кредит на встановлення сонячних електростанцій - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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