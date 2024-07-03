Зеленский анонсировал новые решения по проблемам со светом и мобильной связью

По словам Зеленского, совещание было проведено с премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром экономики Юлией Свириденко, министром по цифровой трансформации Михаилом Федоровым и министром финансов Сергеем Марченко.

"Уже есть четкие детали новых решений для украинцев - новых программ, которые помогут людям в это время дефицитов электричества, а также стабилизации мобильной связи. Сейчас требуется максимум возможностей обеспечить генерацию - создание новой децентрализованной генерации, и под это будет финансовый ресурс". В ближайшее время чиновники представят всю конкретику", - сказал Зеленский.

Решение проблем со светом и связью в Украине

Ранее Зеленский уже поручал Кабмину и чиновникам решить проблемы со светом в Украине. После этого Шмигаль рассказал, что было расширено действие программы "5-7-9" на строительство генерационных установок.

Кроме того, Зеленский рассказал, что в Украине будет разработана льготная программа по установке солнечных батарей и аккумуляторов.

Также в Украине из-за отключения света начались проблемы с мобильной связью. Тогда Зеленский поручил Федорову решить этот вопрос.

Подробно о том, кто может получить кредит на установку солнечных электростанций – читайте в материале РБК-Украина.

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