ua en ru
Вт, 18 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Уряд розширив кредитну програму "5-7-9": на що можна витратити кошти

Вівторок 18 червня 2024 17:05
UA EN RU
Уряд розширив кредитну програму "5-7-9": на що можна витратити кошти Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (kmu_gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Кабінет міністрів Україи розширив сферу дії кредитної програми "5-7-9". До неї включать отрмання коштів на будівництво та облаштування газотурбінних, газопоршневих та біогазовихгенераційних установок.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під-час засідання уряду.

За його словами, відновлення енергетики та розбудова децентралізованої генерації є основним пріоритетом Уряду.

Зокрема, було скорочено терміни погоджень на приєднання до електромереж та газорозподільчих систем: мінімізовано кількість необхідних документів, скасовано процедуру відведення землі та оцінку впливу на довкілля.

"Сьогодні Уряд приймає постанову, якою розширюємо сферу дії кредитної програми "5-7-9". Тепер доступні кредити можна буде отримати на будівництво та облаштування газотурбінних, газопоршневих та біогазових генераційних установок.
Доступ до ліквідності є ключовою передумовою реалізації таких проектів децентралізації енергосистеми", - заявив Шмигаль.

Також Кабмін та Нацбанк працюють над програмою безвідсоткового кредитування для встановлення домогосподарствами сонячних панелей та вітрових установок. Це дозволить людям не тільки забезпечити себе енергетикою, а й навіть реалізували надлишок електроенергії в загальну мережу.

Відключення світла в Україні

Після атак Росії на ТЕЦ, теплові та гідроелектростанції в Україні виник дефіцит електроенергії. Через це було вирішено вводити графіки відключень світла.

Згодом в "Укренерго" попередили, що в середині літа ситуація в енергосистемі може бути найважчою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Відключеня світла
NEWS
QR-код замість військового квитка. У Резерв+ запустили важливе оновлення
QR-код замість військового квитка. У Резерв+ запустили важливе оновлення
DAILY
Кадри в дефіциті. Як виживають ресторани і готелі під час війни та що їх чекає далі
Катерина Гончарова, Руслан Кисляк Кадри в дефіциті. Як виживають ресторани і готелі під час війни та що їх чекає далі