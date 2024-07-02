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Зеленський чекає на Ставці доповідь щодо ситуації зі зв'язком під час відключень світла

Україна, Вівторок 02 липня 2024 19:07
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Зеленський чекає на Ставці доповідь щодо ситуації зі зв'язком під час відключень світла Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський доручив віцепрем'єр-міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову на найближчому засіданні Ставки верховного головнокомандувача представити аналіз щодо ситуації зі зв'язком під час відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

"Доручив віцепрем'єр-міністру Федорову на найближчому засіданні Ставки представити мені аналіз по операторах звʼязку: що робиться для гарантування звʼязку в умовах відключень електрики та хто з операторів звʼязку не дотримується відповідних рішень", - сказав Зеленський.

Окрім того, президент доручив також міністру енергетики Герману Галущенку "буквально в щоденному режимі інформувати населення про стан робіт в енергетиці, наявні дефіцити та про те, що країна робить заради їх заповнення".

"Уряд повинен і значно активніше працювати для того, щоб у наших людей і наших компаній було більше можливостей закуповувати, виробляти, встановлювати все необхідне обладнання, щоб пройти цей складний період", - наголосив глава держави.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, українська енергетика зазнала дуже значних пошкоджень через російські удари по ТЕЦ та ТЕС. Також окупанти вивели з ладу Дніпровську гідроелектростанцію.

Ці пошкодження спричинили суттєвий дефіцит електроенергії в енергомережі України. У зв'язку з цим "Укренерго" з травня довелося запроваджувати графіки відключення світла.

Зокрема, сьогодні, 2 липня, протягом всієї доби в Україні застосовуються три черги графіків погодинних відключень світла.

Як повідомляли в енергетичній компанії Yasno, за базовим сценарієм, взимку українці можуть щодня бути без світла по 12 годин.

Водночас у Міністерстві енергетики України заявляли, що поки зарано робити прогнози щодо тривалості відключень світла взимку.

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