Зеленський чекає на Ставці доповідь щодо ситуації зі зв'язком під час відключень світла

Президент України Володимир Зеленський доручив віцепрем'єр-міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову на найближчому засіданні Ставки верховного головнокомандувача представити аналіз щодо ситуації зі зв'язком під час відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

"Доручив віцепрем'єр-міністру Федорову на найближчому засіданні Ставки представити мені аналіз по операторах звʼязку: що робиться для гарантування звʼязку в умовах відключень електрики та хто з операторів звʼязку не дотримується відповідних рішень", - сказав Зеленський.

Окрім того, президент доручив також міністру енергетики Герману Галущенку "буквально в щоденному режимі інформувати населення про стан робіт в енергетиці, наявні дефіцити та про те, що країна робить заради їх заповнення".

"Уряд повинен і значно активніше працювати для того, щоб у наших людей і наших компаній було більше можливостей закуповувати, виробляти, встановлювати все необхідне обладнання, щоб пройти цей складний період", - наголосив глава держави.