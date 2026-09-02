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Зеленський анонсував нові пакети ППО від Німеччини, будуть вже у вересні

15:05 02.09.2026 Ср
2 хв
Обговорення почалося із ситуації в Лейпцигу
aimg Анастасія Никончук
Зеленський анонсував нові пакети ППО від Німеччини, будуть вже у вересні Фото: Володимир Зеленський (facebook.com:zelenskyy.official)
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Німеччина у вересні передасть Україні нові пакети допомоги для посилення протиповітряної оборони. Постачання стануть частиною подальшої підтримки української системи захисту від російських атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Що обговорили Зеленський та Мерц

Зеленський розповів, що провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, під час якого сторони обговорили російську атаку на аеродром у Лейпцигу.

Український президент назвав подію черговим проявом російської ескалації і відзначив реакцію німецької сторони.

Мерц, як повідомив Зеленський, поінформував його про заходи, які Німеччина вже вжила у зв'язку з подією.

У свою чергу президент України заявив про готовність Києва надати Берліну необхідну допомогу з урахуванням українського досвіду та експертизи.

Нова угода

Окрему увагу під час розмови приділили Drone Deal. За словами Зеленського, команди двох країн завершують роботу над текстом угоди.

Він наголосив, що документ має розширити можливості для захисту як України, так і Німеччини.

Сторони також обговорили зміст майбутньої угоди та строки її підписання. Крім того, Зеленський та Мерц домовилися провести особисту зустріч.

Нові пакети вже у вересні

Зеленський подякував канцлеру Німеччини за підтримку України та лідерство у питаннях захисту життів українців. Президент також повідомив про нові постачання систем ППО.

"Цього місяця будуть нові пакети ППО з Німеччини", - заявив Зеленський, підкресливши важливість подальшої німецької допомоги.

Нагадуємо, що наприкінці серпня російські війська значно збільшили кількість запусків безпілотників територією України. За чотири дні було застосовано близько 1500 дронів, з яких приблизно 800 були реактивними "Шахедами". На цьому фоні перед українською системою протиповітряної оборони поставлено завдання підвищити ефективність роботи з таких цілей в осінній період.

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