Зеленский анонсировал новые пакеты ПВО от Германии, будут уже в сентябре

Германия в сентябре передаст Украине новые пакеты помощи для усиления противовоздушной обороны. Поставки станут частью дальнейшей поддержки украинской системы защиты от российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Что обсудили Зеленский и Мерц

Зеленский рассказал, что провел разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, в ходе которого стороны обсудили российскую атаку на аэродром в Лейпциге.

Украинский президент назвал произошедшее очередным проявлением российской эскалации и отметил реакцию немецкой стороны.

Мерц, как сообщил Зеленский, проинформировал его о мерах, которые Германия уже приняла в связи с произошедшим.

В свою очередь, президент Украины заявил о готовности Киева оказать Берлину необходимую помощь с учетом украинского опыта и экспертизы.

Новая сделка

Отдельное внимание во время разговора уделили Drone Deal. По словам Зеленского, команды двух стран уже завершают работу над текстом соглашения.

Он отметил, что документ должен расширить возможности для защиты как Украины, так и Германии.

Стороны также обсудили содержание будущего соглашения и сроки его подписания. Кроме того, Зеленский и Мерц договорились провести личную встречу.

Новые пакеты уже в сентябре

Зеленский поблагодарил канцлера Германии за поддержку Украины и лидерство в вопросах защиты жизней украинцев. Президент также сообщил о новых поставках систем ПВО.

"Будут в этом месяце новые пакеты ПВО из Германии", - заявил Зеленский, подчеркнув важность дальнейшей немецкой помощи.