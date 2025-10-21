Зеленський анонсував нові оборонні домовленості: ставка на авіацію та ППО
Президент України Володимир Зеленський провів нараду із секретарем РНБО Рустемом Умєровим та окреслив ключові пріоритети у сфері оборони
Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав у Telegram.
Глава держави наголосив, що Україна готує нові оборонні домовленості, які дозволять посилити бойову авіацію та сформувати міцні Повітряні сили для довгострокової безпеки країни.
"Важливо, щоб усі наші державні інституції та складові Сил оборони, які задіяні в підготовці й будуть задіяні в реалізації угоди, були належним чином скоординовані", - написав Зеленський.
Президент також повідомив, що цього тижня відбудуться зустрічі з європейськими лідерами та партнерами з коаліції країн, які допомагають Україні. За його словами, кожен партнер має чітко розуміти, як може підтримати Україну найбільш ефективно саме зараз.
Серед ключових питань він назвав потреби у ППО, наповнення оборонних пакетів, розширення програми PURL, забезпечення обладнанням для відновлення енергетики, а також координацію у посиленні санкцій.
Крім того, під час наради обговорили порядок денний майбутніх засідань Ставки та потреби оборонної промисловості.
"Детально працюємо над потребами нашої оборонної промисловості. І щоб такі потреби задовольнялись максимально повно, зокрема, відбудеться трансформація апарату РНБО", - заявив він.
Президент наголосив, що показник забезпечення фронту українською зброєю до кінця року має становити щонайменше 50%, і це завдання потрібно виконати.
Програма PURL
Нагадаємо, PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - спільна програма США та НАТО, яка спрямована на забезпечення України озброєнням. У межах цієї ініціативи формується перелік першочергових потреб Збройних сил, що передається країнам-партнерам.
Після погодження списку союзники виділяють фінансування на закупівлю американського озброєння відповідно до запитів України. Кошти надходять на спеціальний трастовий рахунок НАТО, а постачання озброєння безпосередньо організовують США.
15 жовтня генсек НАТО Марк Рютте заявив, що 17 держав Альянсу висловили готовність долучитися до програми PURL. Водночас після її запуску реальні кошти на закупівлю зброї для України перерахували лише шість країн.