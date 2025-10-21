Зеленский анонсировал новые оборонные договоренности: ставка на авиацию и ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и очертил ключевые приоритеты в сфере обороны
Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в Telegram.
Глава государства подчеркнул, что Украина готовит новые оборонные договоренности, которые позволят усилить боевую авиацию и сформировать крепкие Воздушные силы для долгосрочной безопасности страны.
"Важно, чтобы все наши государственные институты и составляющие Сил обороны, которые задействованы в подготовке и будут задействованы в реализации соглашения, были должным образом скоординированы", - написал Зеленский.
Президент также сообщил, что на этой неделе состоятся встречи с европейскими лидерами и партнерами из коалиции стран, которые помогают Украине. По его словам, каждый партнер должен четко понимать, как может поддержать Украину наиболее эффективно именно сейчас.
Среди ключевых вопросов он назвал потребности в ПВО, наполнение оборонных пакетов, расширение программы PURL, обеспечение оборудованием для восстановления энергетики, а также координацию в усилении санкций.
Кроме того, во время совещания обсудили повестку дня предстоящих заседаний Ставки и потребности оборонной промышленности.
"Детально работаем над потребностями нашей оборонной промышленности. И чтобы такие потребности удовлетворялись максимально полно, в частности, состоится трансформация аппарата СНБО", - заявил он.
Президент подчеркнул, что показатель обеспечения фронта украинским оружием до конца года должен составлять не менее 50%, и эту задачу нужно выполнить.
Программа PURL
Напомним, PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - совместная программа США и НАТО, которая направлена на обеспечение Украины вооружением. В рамках этой инициативы формируется перечень первоочередных потребностей Вооруженных сил, который передается странам-партнерам.
После согласования списка союзники выделяют финансирование на закупку американского вооружения в соответствии с запросами Украины. Средства поступают на специальный трастовый счет НАТО, а поставки вооружения непосредственно организуют США.
15 октября генсек НАТО Марк Рютте заявил, что 17 государств Альянса выразили готовность присоединиться к программе PURL. В то же время после ее запуска реальные средства на закупку оружия для Украины перечислили только шесть стран.