Зеленський анонсував нові обміни полонених з Росією

Обміни полоненими між Україною та Росією

Обміни полоненими між Україною та Росією стали одним із небагатьох гуманітарних каналів, які продовжують діяти попри активну фазу війни. З поточного року обміни активізувались ще більше - відбуваються частіше та у більших масштабах.

Київ та Москва під час першого раунду перемовин у Стамбулі 16 травня домовилися про масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Він відбувся у три етапи з 23 по 25 травня.

Під час обміну на початку липня на батьківщину вдалось повернути військових, що вважались зниклими безвісти, а також засуджених у РФ на великі терміни.

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