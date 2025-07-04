Обмін полоненими: в Україну повернулись зниклі безвісти та засуджені на великі терміни

Сьогодні, 4 липня, відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та РФ. Зокрема, на батьківщину вдалось повернути військових, що вважались зниклими безвісти, а також засуджених у РФ на великі терміни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого ВР України з прав людини Дмитра Лубінця.

"Черговий етап обміну в межах стамбульських домовленостей: додому повертається молодь, поранені та тяжкохворі захисники. Особливість цього обміну в тому, що вдалося повернути Захисників, яких Росія засудила на тривалі терміни ув’язнення", - зазначив Лубінець.

За його словами, переважна більшість звільнених потрапила в полон у 2022 році.

Він також додав, що додому повертаюся й військові, які вважалися зниклими безвісти.

"Цей обмін – результат масштабної роботи державних органів, що входять до складу Коордштабу з питань поводження з військовополоненими. Процес триває за дорученням президента України", - додав уповноважений ВР з прав людини.

Обміни полоненими між Україною та РФ

Україна та Росія під час першого раунду перемовин у Стамбулі 16 травня домовилися про масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Він відбувся у три етапи з 23 по 25 травня.

Вже за результатами другого раунду переговорів у Туреччині 2 червня сторони домовилися про новий масштабний обмін. Сторони домовилися обміняти "всіх на всіх" важкопоранених та тяжкохворих військових, а також усіх полонених віком від 18 до 25 років.

До сьогоднішнього обміну рамках нових домовленостей було проведено кілька нових обмінів. Так, під час попереднього додому повернулися воїни Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил безпілотних систем, а також ДПСУ та Нацгвардії.