Зеленский анонсировал новые обмены пленных с Россией

Обмены пленными между Украиной и Россией

Обмены пленными между Украиной и Россией стали одним из немногих гуманитарных каналов, которые продолжают действовать несмотря на активную фазу войны. С текущего года обмены активизировались еще больше - происходят чаще и в больших масштабах.

Киев и Москва во время первого раунда переговоров в Стамбуле 16 мая договорились о масштабном обмене пленными в формате "1000 на 1000". Он состоялся в три этапа с 23 по 25 мая.

Во время обмена в начале июля на родину удалось вернуть военных, которые считались пропавшими без вести, а также осужденных в РФ на большие сроки.

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