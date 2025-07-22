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Зеленський анонсував нові обміни полонених з Росією

Вівторок 22 липня 2025 13:32
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Зеленський анонсував нові обміни полонених з Росією Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна готується до нових обмінів полоненими з Російською Федерацією (РФ). Протягом весни - літа вдалося значно активізувати це питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

"Заслухав доповіді щодо проведених етапів обмінів полонених і тих, які готуються. Очікуємо на кілька етапів обмінів, на виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі та продовжуємо іншу нашу активність для звільнення наших людей - як військових, так і цивільних", - заявив президент.

За його словами, Україні протягом останніх місяців вдалось значно активізувати обміни полоненими з Росією. Серед звільнених також є люди, які перебували в категорії "безвісти зниклих" й ті, хто утримувався у російських тюрмах і таборах до повномасштабної війни.

Обміни полоненими між Україною та Росією

Обміни полоненими між Україною та Росією стали одним із небагатьох гуманітарних каналів, які продовжують діяти попри активну фазу війни. З поточного року обміни активізувались ще більше - відбуваються частіше та у більших масштабах.

Київ та Москва під час першого раунду перемовин у Стамбулі 16 травня домовилися про масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Він відбувся у три етапи з 23 по 25 травня.

Під час обміну на початку липня на батьківщину вдалось повернути військових, що вважались зниклими безвісти, а також засуджених у РФ на великі терміни.

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