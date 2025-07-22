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Зеленский анонсировал новые обмены пленных с Россией

Вторник 22 июля 2025 13:32
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Зеленский анонсировал новые обмены пленных с Россией Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина готовится к новым обменам пленными с Российской Федерацией (РФ). В течение весны - лета удалось значительно активизировать этот вопрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

"Заслушал доклады о проведенных этапах обменов пленных и тех, которые готовятся. Ожидаем несколько этапов обменов, выполнения договоренностей второй встречи в Стамбуле и продолжаем другую нашу активность для освобождения наших людей - как военных, так и гражданских", - заявил президент.

По его словам, Украине в течение последних месяцев удалось значительно активизировать обмены пленными с Россией. Среди освобожденных также есть люди, которые находились в категории "без вести пропавших" и те, кто содержался в российских тюрьмах и лагерях до полномасштабной войны.

Обмены пленными между Украиной и Россией

Обмены пленными между Украиной и Россией стали одним из немногих гуманитарных каналов, которые продолжают действовать несмотря на активную фазу войны. С текущего года обмены активизировались еще больше - происходят чаще и в больших масштабах.

Киев и Москва во время первого раунда переговоров в Стамбуле 16 мая договорились о масштабном обмене пленными в формате "1000 на 1000". Он состоялся в три этапа с 23 по 25 мая.

Во время обмена в начале июля на родину удалось вернуть военных, которые считались пропавшими без вести, а также осужденных в РФ на большие сроки.

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