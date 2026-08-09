Зеленский анонсировал новые контакты для усиления ПВО

Украина активизирует дипломатические усилия по получению новых пакетов противовоздушной обороны и ответу на российские удары.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram -канал.

Дипломатия и усиление ПВО

Глава государства отметил, что Украина продолжает активную работу на дипломатическом треке для защиты государства и его граждан.

"На неделе будут новые контакты наши с посредниками, и именно по тем шагам и предложениям, которые необходимы. Украина всегда активна в дипломатии. Будут новые контакты ради пакетов для ПВО - для защиты нашего государства, наших людей", - сказал президент.

Ситуация со светом и последствия обстрелов

В Одессе продолжаются восстановительные работы после ночной атаки. К утру без света оставались более 300 тысяч семей, однако треть из них уже заживили.

Кроме того, под вражескими ударами оказались и другие регионы Украины:

Харьков и область;

Павлоград;

Херсон;

Сумщина;

Житомирская область.

Все профильные службы и ремонтные бригады задействованы для оказания реальной помощи людям и возобновления поставок.

Ответ России и удары по НПЗ

Зеленский также сообщил о разговоре с Главкомом Михаилом Драпатым о защите городов и подчеркнул, что на каждый российский удар будет реагировать. Война будет становиться все более ощутимой непосредственно в России.

Вооруженные Силы и СБУ продолжают операцию по российской переработке нефти. Также поражены российские ЗРК, радиолокационные станции и инфраструктура в Азовском и Черноморском регионах.