Зеленский анонсировал новые контакты для усиления ПВО
Украина активизирует дипломатические усилия по получению новых пакетов противовоздушной обороны и ответу на российские удары.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Дипломатия и усиление ПВО
Глава государства отметил, что Украина продолжает активную работу на дипломатическом треке для защиты государства и его граждан.
"На неделе будут новые контакты наши с посредниками, и именно по тем шагам и предложениям, которые необходимы. Украина всегда активна в дипломатии. Будут новые контакты ради пакетов для ПВО - для защиты нашего государства, наших людей", - сказал президент.
Ситуация со светом и последствия обстрелов
В Одессе продолжаются восстановительные работы после ночной атаки. К утру без света оставались более 300 тысяч семей, однако треть из них уже заживили.
Кроме того, под вражескими ударами оказались и другие регионы Украины:
- Харьков и область;
- Павлоград;
- Херсон;
- Сумщина;
- Житомирская область.
Все профильные службы и ремонтные бригады задействованы для оказания реальной помощи людям и возобновления поставок.
Ответ России и удары по НПЗ
Зеленский также сообщил о разговоре с Главкомом Михаилом Драпатым о защите городов и подчеркнул, что на каждый российский удар будет реагировать. Война будет становиться все более ощутимой непосредственно в России.
Вооруженные Силы и СБУ продолжают операцию по российской переработке нефти. Также поражены российские ЗРК, радиолокационные станции и инфраструктура в Азовском и Черноморском регионах.
Производство Patriot в Украине
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что из-за бюрократии развертывания производства систем ПВО Patriot в Украине по американским лицензиям займет от 12 месяцев до нескольких лет.
В то же время, Украина и США договорились о том, что США будут ежемесячно поставлять ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot. Впрочем, по словам главы государства, этого количества все равно будет недостаточно для полного закрытия нужд защиты неба.