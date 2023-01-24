Зеленський анонсував нові кадрові рішення та заінтригував указом щодо РНБО

Він зазначив, що кожні кадрові зміни оголошуватимуть публічно.

"Відповідні кроки будуть і надалі - кожен з них суспільство побачить і, я впевнений, підтримає. Будь-яка внутрішня проблематика, що заважає державі, забирається і забиратиметься", - заявив він.

Президент вважає, що питання кадрової політики має важливе значення для захисту країни та зближення з ЄС.

"І сьогодні своїм указом я запровадив ще одне рішення РНБО. Деталі – згодом", - заявив він.

Нагадаємо, у рамках раніше анонсованих звільнень Кабмін сьогоднішнім рішенням уже погодив відставку п'яти глав областей.

При цьому не виключено, що посаду голови Херсонської ОВА може обійняти Кирило Тимошенко, якого сьогодні було звільнено з посади заступника голови Офісу президента.

23 січня Зеленський затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо виїзду чиновників за кордон.

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