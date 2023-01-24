Зеленский анонсировал новые кадровые решения и заинтриговал указом по СНБО

Кадровые решения в отношении украинских чиновников продолжаться. Введен в действие указ СНБО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Он отметил, что каждые кадровые изменения будут объявлены публично.
"Соответствующие шаги будут и дальше - каждый из них общество увидит и, я уверен, поддержит. Любая внутренняя проблематика, мешающая государству, убирается и будет убираться", - заявил он.
Президент считает, что вопрос кадровой политики имеет существенное значение для защиты страны и сближения с ЕС.
"И сегодня своим указом я ввел еще одно решение СНБО. Детали – со временем", - заявил он.
Напомним, в рамках ранее анонсированных увольнений Кабмин сегодняшним решением уже согласовал отставку пяти глав областей.
При этом не исключено, что пост главы Херсонской ОВА может занять Кирилл Тимошенко, который сегодня был уволен с должности заместителя главы Офиса президента.
23 января Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны насчет выезда чиновников за границу.
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