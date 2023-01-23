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Зеленський заборонив чиновникам виїжджати за кордон на відпочинок

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Київ, Понеділок 23 січня 2023 22:53
Зеленський заборонив чиновникам виїжджати за кордон на відпочинок Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/navy mil gov ua)
Автор: Іван Носальський

В Україні офіційно заборонили чиновникам виїжджати за кордон на відпочинок чи з іншими недержавними цілями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами голови держави, він сьогодні, 23 січня, затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо виїзду чиновників за кордон. Воно стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади, а також правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх, "хто має працювати на державу та в державі".

"Хочуть відпочивати зараз - відпочиватимуть поза державною службою. За кордон їздити на відпочинок або з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться", - наголосив президент.

Він зазначив, що за п'ять днів Кабмін має розробити такий порядок перетину кордону для посадових осіб, щоб єдиною підставою могло бути лише службове відрядження.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кабінет міністрів дозволив виїжджати за кордон представникам авіаційної галузі.

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