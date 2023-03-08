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Зеленський анонсував нове засідання РНБО щодо санкцій

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні готується засідання Ради національної безпеки і оборони на якому планується запровадити нові санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Кожен день на всіх рівнях в Україні має бути корисним для нашої оборони", - йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що зараз готуються нові цілком справедливі кроки держави проти тих в Україні, хто ще намагається послаблювати державу, підважувати міцність українського суспільства.

"Невдовзі відбудеться нове засідання РНБО, і є відповідні проекти санкційних рішень.Внутрішня безпека України - теж перший пріоритет", - додав президент.

Нагадаємо, що у неділю, 19 лютого, Україна запровадила санкції проти Московської біржі та російських банкірів.

Пізніше, 26 лютого, Україна запровадила санкції проти причетних до ПВК "Вагнера", а також юридичних осіб, які забезпечують функціонування бойовиків.

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