Зеленський анонсував нове засідання РНБО щодо санкцій

"Кожен день на всіх рівнях в Україні має бути корисним для нашої оборони", - йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що зараз готуються нові цілком справедливі кроки держави проти тих в Україні, хто ще намагається послаблювати державу, підважувати міцність українського суспільства.

"Невдовзі відбудеться нове засідання РНБО, і є відповідні проекти санкційних рішень.Внутрішня безпека України - теж перший пріоритет", - додав президент.