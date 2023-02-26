ua ru
Нд, 26 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Засновник, дочка Пригожина та компанії. Україна ввела санкції проти причетних до ПВК "Вагнера"

Новость на русском →
Київ, Неділя 26 лютого 2023 23:32
Засновник, дочка Пригожина та компанії. Україна ввела санкції проти причетних до ПВК "Вагнера" Фото: Євген Пригожин (currenttime.tv)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні, 26 лютого, Україна запровадила санкції проти причетних до ПВК "Вагнера", а також юридичних осіб, які забезпечують функціонування бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на указ президента України №116/2023.

Зокрема, економічні обмеження РНБО запровадила проти доньок керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина Вероніки та Поліни.

Крім того, під санкції потрапив Дмитро Уткін із позивним "Вагнер", який вважається засновником однойменного ПВК.

Загалом у санкційний пакет включено 164 фізичні особи та 85 компаній. Їм забороняється торговельні, а також інші економічні та фінансові операції, запроваджується блокування наявних на території України активів, заборона на передачу технологій та ін.

Раніше ми писали, що вчора ЄС запровадив нові санкції проти осіб та організацій, пов'язаних із ПВК "Вагнера". Зокрема проти бійців, які брали активну участь у захопленні міста Соледар в Україні.

Також нагадаємо, у столиці Норвегії затримали за п'яну бійку колишнього командира ПВК "Вагнера" 26-річного Андрія Медведєва, який втік з війни в Україні та просив притулок у Норвегії. Йому висунуто звинувачення у насильстві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ПВК Вагнера Вторгнення Росії до України
NEWS
Атакували дронами. З'явилися нові подробиці удару по літаку А-50 в Білорусі
Атакували дронами. З'явилися нові подробиці удару по літаку А-50 в Білорусі
DAILY
Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни