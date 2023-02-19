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Україна ввела санкції проти Мосбіржі та російських банкірів

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Неділя 19 лютого 2023 19:34
Україна ввела санкції проти Мосбіржі та російських банкірів Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 19 лютого, Україна запровадила санкції проти Московської біржі та російських банкірів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента України Володимира Зеленського, яким він увів у дію рішення РНБО.

До списку потрапили члени наглядових рад та заступники керівників російських банківських установ. Загалом у списку санкцій 333 особи.

Обмеження вводяться проти російських банкірів терміном десять років.

Крім того, Зеленський доручив Кабміну, СБУ та НБУ забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності санкцій.

Разом з тим, Міністерство закордонних справ України має проінформувати країни ЄС, США та інших держав про застосування санкцій та поставити перед ними питання про введення аналогічних обмежувальних заходів.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що нові санкції запроваджуються щонайменше один раз на тиждень.

Крім того, у грудні Зеленський запровадив санкції проти семи діячів Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП)

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