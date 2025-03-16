Зеленський анонсував нове засідання "Рамштайну"

"Міністр оборони поінформував і про організацію наступного "Рамштайну" - готуємося до Брюсселю", - розказав Зеленський.

Також президент повідомив, що Міністерство оборони працює над поповненням запасів снарядів для ППО.

"Зараз мені міністр оборони Умєров доповів про виконання задач щодо ППО - ракети для "айріс-т", "насамсів" та "сампт". Є хороші результати по контрактуванню артилерії: будуть додаткові снаряди для нашої армії", - зазначив президент.

Окрім того, за його словами, наразі українська влада працює над "конкретною системою гарантій безпеки для України"

"Цього тижня була зустріч військових представників у Франції, готується зустріч у Британії. Перші кроки щодо гарантій безпеки - здійснюються", - підкреслив президент.

Зеленський додав, що майже кожного дня Україна отримує нові сигнали щодо підтримки: нові оборонні пакети, пропозиції спільної дипломатичної роботи та готовність партнерів бути більш активними.

"Ми зробимо все, щоб ще більше активізувати дипломатію. Зробимо все, щоб дипломатія була результативною. Але кожен день зараз - це захист нашої незалежності, нашої держави, наших людей. І потрібно пам'ятати: саме підтримка нашої армії, усіх наших Сил оборони та безпеки України, нашої держави - така підтримка вирішує все", - сказав Зеленський.

Зустріч у форматі "Рамштайн"

Нагадаємо, що 12 лютого, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулося 26 засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Це стало першим засіданням після інавгурації американського президента Дональда Трампа. США на зустрічі представив новий очільник Пентагону Піт Гегсет.

Примітно, що зустріч у форматі "Рамштайн" вперше очолювали на США, а Британія.

Зауважимо, пізніше міністр оборони Рустем Умєров розповів про основні підсумки "Рамштайну".