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Механізм "Рамштайну" критично важливий для координації допомоги Україні, - Умєров

Україна, Четвер 13 лютого 2025 20:22
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Механізм "Рамштайну" критично важливий для координації допомоги Україні, - Умєров Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Механізм "Рамштайн" є критично важливим для координації міжнародної допомоги Україні. Цей формат залишається ключовим для підтримки оборонних зусиль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Умєров сьогодні, 13 лютого, провів важливі переговори з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Механізм &quot;Рамштайну&quot; критично важливий для координації допомоги Україні, - УмєровФото: міністр оборони України Рустем Умєров з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом (t.me/ministry_of_defense_ua)

Під час розмови вони обговорили подальшу роботу формату "Рамштайн".

"Дійшли згоди, що цей механізм залишається критично важливим для координації міжнародної допомоги Україні", - наголосив український міністр.

Він повідомив, що вони з німецьким колегою також обговорили роль Європи у досягненні справедливого миру та зміцненні безпеки на континенті.

"Країнам Європи необхідно збільшувати оборонні бюджети та нарощувати виробництво боєприпасів, систем ППО, важкої бронетехніки та іншої критично важливої військової продукції", - пояснив він.

Умєров зауважив, що Німеччина - один із лідерів допомоги Україні та безпеки Європи в цілому. Та наголосив, що саме від її рішень залежить стабільність на континенті.

"Рішення мають бути виважені, але водночас вчасні та сміливі. Тільки спільними зусиллями ми зможемо забезпечити перемогу та мир в Європі!", - підсумував глава Міноборони.

Зустріч у форматі "Рамштайн"

Нагадаємо, що вчора, 12 лютого, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбувся 26 засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Це стало першим засіданням після інавгурації американського президента Дональда Трампа. США на зустрічі представив новий очільник Пентагону Піт Гегсет.

Примітно, що зустріч у форматі "Рамштайн" вперше очолювали на США, а Британія.

Зауважимо, що вчора надвечір Умєров розповів про основні підсумки "Рамштайну".

Більше про "Рамштайн" та чого чекати Україні - у матеріалі РБК-Україна.

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Міністерство оборони України Рустем Умєров Зустріч Рамштайн
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