Зеленский анонсировал новое заседание "Рамштайн"

"Министр обороны проинформировал и об организации следующего "Рамштайна" - готовимся к Брюсселю", - рассказал Зеленский.

Также президент сообщил, что Министерство обороны работает над пополнением запасов снарядов для ПВО.

"Сейчас мне министр обороны Умеров доложил о выполнении задач по ПВО - ракеты для "айрис-т", "насамсов" и "сампт". Есть хорошие результаты по контрактованию артиллерии: будут дополнительные снаряды для нашей армии", - отметил президент.

Кроме того, по его словам, сейчас украинская власть работает над "конкретной системой гарантий безопасности для Украины"

"На этой неделе была встреча военных представителей во Франции, готовится встреча в Британии. Первые шаги по гарантиям безопасности - осуществляются", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что почти каждый день Украина получает новые сигналы о поддержке: новые оборонные пакеты, предложения совместной дипломатической работы и готовность партнеров быть более активными.

"Мы сделаем все, чтобы еще больше активизировать дипломатию. Сделаем все, чтобы дипломатия была результативной. Но каждый день сейчас - это защита нашей независимости, нашего государства, наших людей. И нужно помнить: именно поддержка нашей армии, всех наших Сил обороны и безопасности Украины, нашего государства - такая поддержка решает все", - сказал Зеленский.

Встреча в формате "Рамштайн"

Напомним, что 12 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось 26 заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Это стало первым заседанием после инаугурации американского президента Дональда Трампа. США на встрече представил новый глава Пентагона Пит Гегсет.

Примечательно, что встречу в формате "Рамштайн" впервые возглавляли на США, а Великобритания.

Заметим, позже министр обороны Рустем Умеров рассказал об основных итогах "Рамштайн".