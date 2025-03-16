Зеленский анонсировал новое заседание "Рамштайн"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о проведении нового заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".
Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал во время вечернего обращения.
"Министр обороны проинформировал и об организации следующего "Рамштайна" - готовимся к Брюсселю", - рассказал Зеленский.
Также президент сообщил, что Министерство обороны работает над пополнением запасов снарядов для ПВО.
"Сейчас мне министр обороны Умеров доложил о выполнении задач по ПВО - ракеты для "айрис-т", "насамсов" и "сампт". Есть хорошие результаты по контрактованию артиллерии: будут дополнительные снаряды для нашей армии", - отметил президент.
Кроме того, по его словам, сейчас украинская власть работает над "конкретной системой гарантий безопасности для Украины"
"На этой неделе была встреча военных представителей во Франции, готовится встреча в Британии. Первые шаги по гарантиям безопасности - осуществляются", - подчеркнул президент.
Зеленский добавил, что почти каждый день Украина получает новые сигналы о поддержке: новые оборонные пакеты, предложения совместной дипломатической работы и готовность партнеров быть более активными.
"Мы сделаем все, чтобы еще больше активизировать дипломатию. Сделаем все, чтобы дипломатия была результативной. Но каждый день сейчас - это защита нашей независимости, нашего государства, наших людей. И нужно помнить: именно поддержка нашей армии, всех наших Сил обороны и безопасности Украины, нашего государства - такая поддержка решает все", - сказал Зеленский.
Напомним, что 12 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось 26 заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".
Это стало первым заседанием после инаугурации американского президента Дональда Трампа. США на встрече представил новый глава Пентагона Пит Гегсет.
Примечательно, что встречу в формате "Рамштайн" впервые возглавляли на США, а Великобритания.
Заметим, позже министр обороны Рустем Умеров рассказал об основных итогах "Рамштайн".
Также Умеров подчеркнул, что механизм "Рамштайн" является критически важным для координации международной помощи Украине. Этот формат остается ключевым для поддержки оборонных усилий.
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