Умєров про результати "Рамштайну": отримали потужні пакети, допомога буде продовжуватися

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра під час пресконференції перед засіданням "Рамштайну".

Міністр оборони повідомив, що на сьогоднішній зустрічі було 50 країн, які обговорювали бюджети та пріоритети на 2025 рік.

"Безпекова допомога буде продовжуватися. ППО, інтерцептори, артилерія, боєприпаси, армована бронетехніка були в пріоритеті, отримали дуже потужні пакети допомоги… І від кожного з присутніх, що вони будуть продовжувати цю допомогу в цьому році і в майбутні роки", - наголосив він.

Водночас міністр зауважив, що сьогодні було проведено низку двосторонніх зустрічей.

"Почали з міністром оборони США, потім мали зустрічі з європейськими партнерами. Вважаю, "Рамштайн" відбувся продуктивно. Домовилися, що наступний "Рамштайн" буде проводитися, місце і час повідомимо пізніше", - підкреслив він.

На питання РБК-Україна, чи головуватиме знову Британія, міністр відповів, що це питання зараз обговорюється.