Зеленський анонсував "культурний Рамштайн"

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посилання на його виступ у Верховній Раді .

Як повідомив Зеленський, цей пункт опрацьовують разом з українською культурною спільнотою.

"Коли ми готували концептуальні основи Плану стійкості, провели серію зустрічей із різними українськими діячами. На одній із зустрічей було запропоновано формат, який може стати дуже продуктивним для оновлення української культурної політики", - сказав він.

За його словами, фактично, було запропоновано зібрати велику культурну коаліцію - на регулярній основі усіх тих, хто має бачення для культурної політики в Україні, знає, які рішення можуть допомогти, і головне - своїм досвідом довели, що уміють бути результативними.

"Ми реалізуємо формат "культурного Рамштайну" для України. Пан міністр, Микола Точицький, представить деталі", - сказав він.

Президент повідомив, що Україні потрібен буквально календар заходів для української культури – в усіх регіонах світу, на увесь рік.

"Щоб ми могли на рівні держави цілеспрямовано та системно підтримувати український контент, український культурний продукт. Нам потрібна культурна дипломатія – активне просування наших, українських наративів через культурні і мистецькі проєкти за кордоном.", - ода він.

Зеленський зазначив необхідність цілеспрямованого, системного створення нашого, українського контенту, який здатен повністю замістити російський контент.

"Це інвестиції у створення українського культурного продукту для різних соціальних груп та вікових категорій. Передусім для дітей. І це питання – і про стійкість, і про безпеку. Ми повинні переграти Росію і в цьому", - констатував Зеленський.

Формат "Рамштайн"

Формат "Рамштайн" (офіційно Контактна група з питань оборони України) - це міжнародна платформа, створена для координації військової допомоги Україні з боку західних країн для захисту від російської агресії. Назва походить від першого засідання, яке відбулося на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині 26 квітня 2022 року.

У ньому беруть участь представники понад 50 країн, включно з членами НАТО, ЄС, а також іншими державами, які підтримують Україну.