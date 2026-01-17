Зеленський анонсував кадрові рішення для зміцнення захисту неба

Зазначимо, ми писали, що вдень 17 січня Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор. Під час наради він заслухав доповіді щодо ліквідації наслідків російських ударів та рішень, спрямованих на підвищення стійкості міст і громад.

Також нагадаємо, що 14 січня Верховна Рада проголосувала за призначення ексміністра цифрової трансформації Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Відповідне рішення підтримали 277 народних депутатів.

В той же день парламент проголосував за призначення ексміністра оборони Дениса Шмигаля на посаду віцепрем’єр-міністра - міністра енергетики. "За" відповідне рішення проголосували 248 народних депутатів.