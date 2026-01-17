RU

Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский анонсировал кадровые решения для укрепления защиты неба

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые решения для усиления защиты от российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

Президент сообщил, что обсудил с новым министром обороны Украины все моменты относительно работы противовоздушной обороны, проверки последствий ударов и обстоятельств каждой атаки российского режима.

"Все, что делает враг, должно анализироваться до каждой детали, и наше противодействие, наша защита должны стать значительно сильнее. Это будет. Решения тоже будут, которые необходимы, чтобы изменить систему нашей защиты. В том числе кадровые. Спасибо всем, кто помогает сейчас", - отметил Зеленский.

 

Отметим, мы писали, что днем 17 января Зеленский провел специальный энергетический селектор. Во время совещания он заслушал доклады по ликвидации последствий российских ударов и решений, направленных на повышение устойчивости городов и общин.

Также напомним, что 14 января Верховная Рада проголосовала за назначение экс-министра цифровой трансформации Михаила Федорова на должность министра обороны Украины. Соответствующее решение поддержали 277 народных депутатов.

В тот же день парламент проголосовал за назначение экс-министра обороны Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра - министра энергетики. "За" соответствующее решение проголосовали 248 народных депутатов.

Владимир ЗеленскийУкраинаПВОВойна в Украине