Зеленський анонсував кадрові рішення для зміцнення захисту неба

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові кадрові рішення для посилення захисту від російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

"Усе, що робить ворог, має аналізуватись до кожної деталі, і наша протидія, наш захист повинні стати значно сильніше. Це буде. Рішення теж будуть, які необхідні, щоб змінити систему нашого захисту. У тому числі кадрові . Дякую всім, хто допомагає зараз", - зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що обговорив з новим міністром оборони України усі моменти щодо роботи протиповітряної оборони, перевірки наслідків ударів та обставин кожної атаки російського режиму.

Зазначимо, ми писали, що вдень 17 січня Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор. Під час наради він заслухав доповіді щодо ліквідації наслідків російських ударів та рішень, спрямованих на підвищення стійкості міст і громад.

Також нагадаємо, що 14 січня Верховна Рада проголосувала за призначення ексміністра цифрової трансформації Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Відповідне рішення підтримали 277 народних депутатів.

В той же день парламент проголосував за призначення ексміністра оборони Дениса Шмигаля на посаду віцепрем’єр-міністра - міністра енергетики. "За" відповідне рішення проголосували 248 народних депутатів.