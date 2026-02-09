Зеленський анонсував "енергодесант" ДСНС і нову стратегію повернення світла українцям

Україна мобілізує всі наявні ресурси для стабілізації енергетичної ситуації. Ключовим нововведенням стало залучення рятувальників до прямого відновлення мереж. Про формування спеціальних зведених груп ДСНС повідомив Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 8 лютого.

Резервні сили ДСНС: новий рівень оперативності

Головне завдання нових підрозділів — стати мобільним посиленням там, де місцеві енергетики не в справляються з обсягом робіт.

Зведені енергетичні групи: ДСНС створює резерв фахівців, які оперативно виїжджатимуть у регіони для швидкого підключення електрики та опалення.

Додатковий ресурс: Ці групи працюватимуть «другою хвилею» на додачу до комунальних служб та енергокомпаній, що значно прискорить темпи ремонтів.

Битва за Київ: залучення залізниці та Нафтогазу

Оскільки в столиці ситуація залишається найбільш напруженою, держава залучає до відновлення інфраструктури великі держкорпорації:

Укрзалізниця: Кількість ремонтних бригад залізничників, що працюють у Києві, зросте з 40 до 60.

Нафтогаз: Компанія також виводить додаткові сили для стабілізації теплопостачання в мегаполісі.

Соціальний захист: пункти обігріву та «пакунки тепла»

Поки тривають ремонти, держава забезпечує людей альтернативними засобами зігріву:

Пункти обігріву: У Києві розгорнуто понад 200 точок МВС, які за добу прийняли 9 тисяч людей. Загалом по країні функціонує розгалужена мережа таких пунктів. Пакунки тепла: За поточний тиждень у найбільш проблемних районах видано вже 40 тисяч спеціальних наборів, які допомагають громадянам підтримувати затишок у домівках під час відключень.

Географія стійкості: подяка героям тилу

Президент висловив вдячність командам, які працюють у режимі 24/7 по всій країні: від Сумщини та Харківщини до Львівщини та Одеси. Окрему відзнаку отримали енергетики та комунальники Херсона і Миколаєва, які працюють у надскладних умовах заради спільної стійкості.

Висновок: Україна не просто латає пошкодження, а вибудовує багатошарову систему захисту. Поєднання роботи професійних енергетиків, мобільних груп ДСНС та залізничників дозволяє впевнено стверджувати: жоден регіон не залишиться сам на сам із проблемою.