Зеленский анонсировал "энергодесант" ГСЧС и новую стратегию возвращения света украинцам

Украина мобилизует все имеющиеся ресурсы для стабилизации энергетической ситуации. Ключевым нововведением стало привлечение спасателей к прямому восстановлению сетей. О формировании специальных сводных групп ГСЧС сообщил Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 8 февраля.

Резервные силы ГСЧС: новый уровень оперативности

Главная задача новых подразделений - стать мобильным усилением там, где местные энергетики не в справляются с объемом работ.

Сводные энергетические группы: ГСЧС создает резерв специалистов, которые оперативно будут выезжать в регионы для быстрого подключения электричества и отопления.

Дополнительный ресурс: Эти группы будут работать "второй волной" в дополнение к коммунальным службам и энергокомпаниям, что значительно ускорит темпы ремонтов.

Битва за Киев: привлечение железной дороги и Нафтогаза

Поскольку в столице ситуация остается наиболее напряженной, государство привлекает к восстановлению инфраструктуры крупные госкорпорации:

Укрзализныця: Количество ремонтных бригад железнодорожников, работающих в Киеве, возрастет с 40 до 60.

Нафтогаз: Компания также выводит дополнительные силы для стабилизации теплоснабжения в мегаполисе.

Социальная защита: пункты обогрева и "пакеты тепла"

Пока продолжаются ремонты, государство обеспечивает людей альтернативными средствами согрева:

Пункты обогрева: В Киеве развернуто более 200 точек МВД, которые за сутки приняли 9 тысяч человек. В целом по стране функционирует разветвленная сеть таких пунктов. Пакеты тепла: За текущую неделю в наиболее проблемных районах выдано уже 40 тысяч специальных наборов, которые помогают гражданам поддерживать уют в домах во время отключений.

География стойкости: благодарность героям тыла

Президент выразил благодарность командам, которые работают в режиме 24/7 по всей стране: от Сумщины и Харьковщины до Львовщины и Одессы. Отдельную награду получили энергетики и коммунальщики Херсона и Николаева, которые работают в сверхсложных условиях ради общей устойчивости.

Вывод: Украина не просто латает повреждения, а выстраивает многослойную систему защиты. Сочетание работы профессиональных энергетиков, мобильных групп ГСЧС и железнодорожников позволяет уверенно утверждать: ни один регион не останется один на один с проблемой.