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"Экономический патриотизм". Зеленский обещает бизнесу уменьшить налоговую нагрузку

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Киев, Вторник 22 февраля 2022 22:36
"Экономический патриотизм". Зеленский обещает бизнесу уменьшить налоговую нагрузку Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске в стране программы экономического патриотизма. Она включает снижение налоговой нагрузки на бизнес и уменьшение проверок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Патриот - это тот, кто сражается с врагом за свою землю. И тот, кто вкладывается в нее деньгами и создает на ней рабочие места", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что в Украине запускается программа экономического патриотизма. Она призвана стать дополнительными стимулами для локализации украинского производства и поддержкой отдельных отраслей.

"Уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок. Это стимулы для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему. Снижение НДС (налога на добавленную стоимость - ред.) на бензин и дизель. Это позволит снизить цены на заправки. Наша цель - обретение экономической независимости. Особенно в энергетике", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что завтра у него пройдет встреча с ТОП-50 украинского крупного бизнеса. Глава государства отметил, что все они должны остаться в Украине.

"Все они должны остаться в Украине. Их предприятия находятся на украинской земле. Которую защищают наши военные. Следовательно, и бизнес должен защищать нашу экономику, финансы, создавать рабочие места. Поднимать и укреплять Украину. Вместе. Каждый на своем фронте", - сказал Зеленский.

Напомним, на фоне направления Россией войск на Донбасс цены на нефть 22 февраля резко выросли.

Отметим, ранее Россия признала оккупированные отдельные районы Донецкой и Луганской области (ОРДЛО). Подробнее о последствиях для Украины - в материале РБК-Украина.

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