Нефть резко подорожала из-за обострения российского кризиса

Цены на нефть резко выросли во вторник, 22 февраля из-за опасений о перебоях с поставками на фоне обострения напряженности в отношениях между Россией и Украиной. Нефть дорожает после того, как Москва направила войска в два региона на востоке Украины.

Действия Москвы вызвали международное осуждение, и официальные лица США заявили, что Вашингтон по согласованию с союзниками планирует объявить о новых санкциях против России, второго по величине производителя нефти в мире.

Президент США Джо Байден издал распоряжение о прекращении деловой активности США в ОРДЛО и запрете на импорт всех товаров из этих регионов. Но представитель администрации Байдена заявил, что военные действия России еще не представляют собой вторжение, которое повлечет за собой более широкий пакет санкций.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,2%, до 97,5 долларов за баррель к 10:00 по киевскому времени после роста на 2% в понедельник. Фьючерсы на нефть марки WTI подскочили на 3,7% до 94,5 долларов. Рынок США был закрыт в понедельник в связи с государственным праздником

Аналитик Commonwealth Bank Вивек Дхар сказал, что маловероятно, что правительства США и Европы введут нефтяные или газовые санкции против России, если она продолжит вторжение в Украину, поскольку это причинит ущерб им же. Однако Россия сама может ограничить поставки нефти и газа, если попытается ответить на санкции, введенные Западом, добавил Дхар.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в срыве мирных переговоров и исключил территориальные уступки.

Аналитики говорят, что большой вопрос, нависший над нефтяным рынком, заключается в том, будет ли на самом деле нарушен экспорт российских энергоносителей, если Москва продолжит полномасштабное вторжение в Украину, а западные правительства введут санкции против российских финансовых учреждений.