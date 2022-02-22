"Економічний патріотизм". Зеленський обіцяє бізнесу зменшити податкове навантаження

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск в країні програми економічного патріотизму. Вона включає зниження податкового навантаження на бізнес і зменшення перевірок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського .

"Патріот - це той, хто бореться з ворогом за свою землю. І той, хто вкладається в неї грошима і створює на ній робочі місця", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що в Україні запускається програма економічного патріотизму. Вона покликана стати додатковими стимулами для локалізації українського виробництва і підтримкою окремих галузей.

"Зменшення податкового навантаження на бізнес і обмеження перевірок. Це стимули для залучення коштів населення в бізнес і банківську систему. Зниження ПДВ (податку на додану вартість - ред.) на бензин і дизель. Це дозволить знизити ціни на заправки. Наша мета - здобуття економічної незалежності. Особливо в енергетиці", - підкреслив Зеленський.

Президент додав, що завтра у нього пройде зустріч із ТОП-50 українського великого бізнесу. Глава держави зазначив, що всі вони мають залишитись в Україні.

"Всі вони мають залишитися в Україні. Їхні підприємства знаходяться на українській землі. Яку захищають наші військові. Отже, і бізнес має захищати нашу економіку, фінанси, створювати робочі місця. Підіймати та зміцнювати Україну. Разом. Кожен на своєму фронті", - сказав він. Зеленський.