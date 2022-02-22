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"Економічний патріотизм". Зеленський обіцяє бізнесу зменшити податкове навантаження

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Київ, Вівторок 22 лютого 2022 22:36
"Економічний патріотизм". Зеленський обіцяє бізнесу зменшити податкове навантаження Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск в країні програми економічного патріотизму. Вона включає зниження податкового навантаження на бізнес і зменшення перевірок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Патріот - це той, хто бореться з ворогом за свою землю. І той, хто вкладається в неї грошима і створює на ній робочі місця", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що в Україні запускається програма економічного патріотизму. Вона покликана стати додатковими стимулами для локалізації українського виробництва і підтримкою окремих галузей.

"Зменшення податкового навантаження на бізнес і обмеження перевірок. Це стимули для залучення коштів населення в бізнес і банківську систему. Зниження ПДВ (податку на додану вартість - ред.) на бензин і дизель. Це дозволить знизити ціни на заправки. Наша мета - здобуття економічної незалежності. Особливо в енергетиці", - підкреслив Зеленський.

Президент додав, що завтра у нього пройде зустріч із ТОП-50 українського великого бізнесу. Глава держави зазначив, що всі вони мають залишитись в Україні.

"Всі вони мають залишитися в Україні. Їхні підприємства знаходяться на українській землі. Яку захищають наші військові. Отже, і бізнес має захищати нашу економіку, фінанси, створювати робочі місця. Підіймати та зміцнювати Україну. Разом. Кожен на своєму фронті", - сказав він. Зеленський.

Нагадаємо, на тлі направлення Росією військ на Донбас ціни на нафту 22 лютого різко зросли.

Зазначимо, раніше Росія визнала окуповані окремі райони Донецької та Луганської області (ОРДЛО). Детальніше про наслідки для України - у матеріалі РБК-Україна.

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