Зеленский анонсировал новые решения по энергобезопасности

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопасности, на котором анонсировал новые решения в энергетике. Об этом говорится на сайте президента.

Зеленский напомнил, что позавчера он посетил шахту "Лесная" в Львовской области, где погибли два горняка.

"Два года назад погибли восемь горняков на шахте "Степная" ГП "Львовуголь". Недавно погибли 17 шахтеров на шахте "Схидкарбон" возле Луганска. Это все наши люди. Проблемы в угольной отрасли имеют общие корни, где бы они ни возникали", - подчеркнул президент.

По его словам, через две недели будут приняты соответствующие решения.

Также Зеленский констатировал, что в течение 2014-2018 годов добыча угля государственными предприятиями Украины уменьшилась на 47%.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о рисках запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года.

Зеленский напомнил, что одним из обязательств Украины перед Европейским cоюзом является реформирование энергетической сферы, и ключевым здесь является демонополизация энергетических рынков. С 1 июля должен заработать очередной этап рынка электроэнергии.

Добавим, 29 мая около 04:00 в полицию поступило сообщение о том, что на шахте "Лесная" в Сокальском районе произошел обвал породы, вследствие чего под завалом оказались двое горняков. В ходе спасательной операции на поверхность подняли тела без признаков жизни.

Зеленский посетил шахту "Лесная" во Львовской области, где 29 мая в результате обвала погибли 2 горняка. Зеленский дал поручение обеспечить жильем семьи погибших шахтеров. Также президент провел встречу с рабочими шахты, которые рассказали о задержках выплаты зарплаты.