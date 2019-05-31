Зеленський анонсував нові рішення щодо енергобезпеки

Президент України Володимир Зеленський провів нараду за участю членів Ради національної безпеки і оборони України, присвячене енергетичній безпеці, на якій анонсував нові рішення в енергетиці. Про це йдеться на сайті президента.

Зеленський нагадав, що позавчора він відвідав шахту "Лісова" в Львівській області, де загинули два гірники.

"Два роки тому загинули вісім гірників на шахті "Степова" ДП "Львіввугілля". Нещодавно загинули 17 шахтарів на шахті "Східкарбон" біля Луганська. Це все наші люди. Проблеми у вугільній галузі мають спільні корені, де б вони не виникали", - підкреслив президент.

За його словами, через два тижні будуть прийняті відповідні рішення.

Також Зеленський констатував, що протягом 2014-2018 років видобуток вугілля державними підприємствами України зменшився на 47%.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про ризики запуску нового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року.

Зеленський нагадав, що одним із зобов'язань України перед Європейським союзом є реформування енергетичної сфери, і ключовим тут є демонополізація енергетичних ринків. З 1 липня повинен заробити черговий етап ринку електроенергії.

29 травня близько 04:00 в поліцію надійшло повідомлення про те, що на шахті "Лісова" у Сокальському районі стався обвал породи, внаслідок чого під завалом опинилися двоє гірників. В ході рятувальної операції на поверхню підняли тіла без ознак життя.

Зеленський відвідав шахту "Лісова" у Львівській області, де 29 травня внаслідок обвалу загинули 2 гірники. Зеленський дав доручення забезпечити житлом родини загиблих шахтарів. Також президент провів зустріч з робітниками шахти, які розповіли про затримки виплати зарплатні.