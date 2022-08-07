Фото: Зеленский анонсировал новую помощь от партнеров на следующей неделе (president.gov.ua)

Глава государства анонсировал новые пакеты поддержки от партнеров, уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский анонсировал, что в ближайшее время Украина получит новую помощь. "И на неделе ожидаем новостей от партнеров относительно пакетов поддержки", - заявил президент. Глава государства подчеркнул, что ключевым сейчас является получение нового оружия от союзников, чтобы на передовую можно было поставлять мощные и дальнобойные системы.