ua ru
Вс, 07 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский анонсировал новую помощь от партнеров на следующей неделе

Новина українською →
Украина, Воскресенье 07 августа 2022 21:27
Зеленский анонсировал новую помощь от партнеров на следующей неделе Фото: Зеленский анонсировал новую помощь от партнеров на следующей неделе (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Глава государства анонсировал новые пакеты поддержки от партнеров, уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский анонсировал, что в ближайшее время Украина получит новую помощь.

"И на неделе ожидаем новостей от партнеров относительно пакетов поддержки", - заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что ключевым сейчас является получение нового оружия от союзников, чтобы на передовую можно было поставлять мощные и дальнобойные системы.

Напомним, что ранее РБК-Украина сообщало, что США готовят новый пакет помощи Украине на 1 миллиард долларов.

Также ранее, РБК-Украина рассказывало почему Западу выгодно давать оружие Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине
NEWS
Зеленский: новые "референдумы" закроют для РФ возможность переговоров
Зеленский: новые "референдумы" закроют для РФ возможность переговоров
DAILY
Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз