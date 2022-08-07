Зеленський анонсував нову допомогу від партнерів наступного тижня
Голова держави анонсував нові пакети підтримки від партнерів, вже на наступному тижні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.
Зеленський анонсував, що найближчим часом Україна отримає нову допомогу.
"І на тижні очікуємо новин від партнерів щодо пакетів підтримки", - заявив президент.
Голова держави підкреслив, що ключовим зараз є отримання нової зброї від союзників, аби на передову можна було постачати потужні та далекобійні системи.
Нагадаємо, що раніше РБК-Україна повідомляло, що США готують новий пакет допомоги Україні на 1 мільярд доларів.
Також раніше, РБК-Україна розповідало, чому Заходу вигідно давати зброю Україні.
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