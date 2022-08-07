Зеленський анонсував нову допомогу від партнерів наступного тижня

Голова держави анонсував нові пакети підтримки від партнерів, вже на наступному тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

Зеленський анонсував, що найближчим часом Україна отримає нову допомогу. "І на тижні очікуємо новин від партнерів щодо пакетів підтримки", - заявив президент. Голова держави підкреслив, що ключовим зараз є отримання нової зброї від союзників, аби на передову можна було постачати потужні та далекобійні системи.