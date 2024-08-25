Зеленський про альтернативні плани миру для України: це лише політичні заяви
Альтернативі мирні плани для України - це політичні заяви. Вони не містять ніякої конкретики та плану дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю індійським ЗМІ.
Зеленський вважає, підхід України, враховуючи кроки на полі бою та дипломатичному напрямку, - ближчий до миру, ніж будь-які інші пропозиції.
"Бо цей шлях дуже складний, а всі інші пропозиції, які ви чули від багатьох країн світу, я вважаю, що на сьогодні все, що звучить - це політичні заяви. Це не шлях, це не формули. Це ніяка не конкретика. Хтось каже, що завершить війну за пів року, хтось за рік, третій - за добу, четвертий каже, що війна закінчиться в 2026 році, коли економіка РФ впаде", - зазначив глава держави.
Президент, коментуючи мирні плани інших країни, зазначив, що це лише аналітичні, експертні та політичні заяви, але "ні у кого немає жодного плану".
"Хто б не казав, що "ми за дипломатичне рішення, я завжди підтримаю. Ми всі хочемо, щоб жоден наш солдат не гинув, жодна наша людина. Але ви ж не можете з ґвалтівником і маніяком домовлятися і казати: "Так, ми розуміємо, що ти зґвалтував вже 15 людей, а ще 30 вбив, але давай поговоримо. Ну-ну-ну, більше так не роби". Так не працює з цією людиною. Він не боїться політичних залякувань, я про Путіна", - сказав Зеленський.
Мирні плани для України
Нагадаємо, Україна запропонувала власний дипломатичний шлях для досягнення миру. Йдеться про формулу миру, яка базується на нормах міжнародного права та принципах Статуту ООН.
Україна провела перший мирний саміт, який відбувся у Швейцарії у червні 2024 року, і зараз готує другий.
Деякі країни запропонували власні так звані мирні плани для України. Йдеться, зокрема, про Китай та Бразилію. Проте Україна відкидає їх.
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