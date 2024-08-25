ua en ru
Вс, 25 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский об альтернативных планах мира для Украины: это только политические заявления

Киев, Воскресенье 25 августа 2024 15:45
UA EN RU
Зеленский об альтернативных планах мира для Украины: это только политические заявления Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Альтернативные мирные планы для Украины - это политические заявления. Они не содержат никакой конкретики и плана действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью индийским СМИ.

Зеленский считает, что подход Украины, учитывая шаги на поле боя и дипломатическом направлении, - ближе к миру, чем любые другие предложения.

"Потому что этот путь очень сложен, а все другие предложения, которые вы слышали от многих стран мира, я считаю, что сегодня все, что звучит - это политические заявления. Это не путь, это не формулы. Это никакая не конкретика. Кто-то говорит, что завершит войну через полгода, кто-то через год, третий - за сутки, четвертый говорит, что война закончится в 2026 году, когда экономика РФ упадет", - отметил глава государства.

Президент, комментируя мирные планы других стран, отметил, что это только аналитические, экспертные и политические заявления, но "ни у кого нет плана".

"Кто бы ни говорил, что "мы за дипломатическое решение, я всегда поддержу. Мы все хотим, чтобы ни один наш солдат не погибал, ни один наш человек. Но вы же не можете с насильником и маньяком договариваться и говорить: "Да, мы понимаем, что ты изнасиловал уже 15 человек, а еще 30 убил, но давай поговорим. Ну-ну-ну, больше так не поступай". Так не работает с этим человеком. Он не боится политических запугиваний, я о Путине", - сказал Зеленский.

Мирные планы для Украины

Напомним, Украина предложила свой дипломатический путь для достижения мира. Речь идет о формуле мира, основанной на нормах международного права и принципах Устава ООН.

Украина провела первый мирный саммит, который прошел в Швейцарии в июне 2024 года, и сейчас готовит второй.

Некоторые страны предложили свои так называемые мирные планы для Украины. Речь идет, в частности, о Китае и Бразилии. Однако Украина отвергает их.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Работа над мирным планом началась, первый пункт - энергетика, - Зеленский
Работа над мирным планом началась, первый пункт - энергетика, - Зеленский
DAILY
"Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине