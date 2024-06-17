У Швейцарії відбувся перший саміт миру по Україні. Які подальші плани Києва

Україна спільно зі Швейцарією провела 15-16 червня перший саміт миру, у якому взяли участь понад 90 країн. Надалі планується залучити до участі Росію, щоб покласти край війні.

Більш детально про плани України після саміту - у матеріалі РБК-Україна нижче.

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Як пройшов саміт

Нагадаємо, перший саміт миру відбувся на швейцарському курорті Бюргеншток. Головними темами обговорень стали: ядерна безпека, продовольство та обмін полоненими (до цього треку також входило повернення депортованих до Росії дітей).

За підсумками заходу було затверджено комюніке, в якому були прописані три вищезазначені питання. Підсумковий документ підтримали не всі - проти Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Таїланд, Індія, ПАР, Мексика, Бразилія.

Таким чином, Україна провела першу зустріч щодо формули миру на рівні лідерів, до якої готувалися близько року. Їй передували зустрічі радників глав держав.

Що може бути далі

Після першого саміту, як зазначав заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, Україна планує провести зустрічі на рівні міністрів та радників щодо кожного пункту, які були згадані у комюніке.

Декілька країн вже висловили готовність до їх проведення, серед них: США, Німеччина, Британія, Саудівська Аравія, Нідерланди.

За цими трьома пунктами в ході зустрічей готуватимуть напрацювання та рішення.

Зустрічі на рівні міністрів та радників стануть підготовкою до другого саміту миру. За словами Жовкви, на ньому можуть бути закладені основи. справедливого та тривалого миру.

Очікування від другого саміту та участь РФ

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що у проміжку між першим та другим самітом миру також очікується розробка плану дій для завершення війни.

Для цього Україна разом з іншими країнами вирішить, що означає справедливий мир та як його досягти на підставі Статуту ООН.

За словами глави держави, такий план планується представити представникам Росії на другому саміті. Це необхідно, щоб "під час цієї зустрічі зафіксувати реальне завершення війни".

У свою чергу керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначав, що участь Росії можлива, але українська влада не піде на будь-які компроміси з агресором.

Варто зауважити, що можливі терміни проведення другого саміту миру вже відомі. За словами міністра закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіса, зустріч, ймовірно, відбудеться протягом наступних п'яти місяців - до виборів у США у листопаді.