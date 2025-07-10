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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Зеленський: активи РФ повинні йти на відновлення України, необхідно чітко домовитись

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Захід повинен використовувати не лише доходи від заморожених російських активів, але й самі активи. Кошти повинні йти на відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час виступу на конференції з відновлення України.

"Ми повинні чітко домовитися, що заморожені російські активи повинні піти на відновлення України. Не тільки доходи від цих активів, але й самі активи повинні використовуватися, і набагато активніше, ніж зараз, для порятунку життів", - заявив президент. 

Він додав, що Україна також потребує чіткої системи відновлення - спеціального фонду відновлення та фінансування на різних рівнях для державного бюджету та місцевих громад. 

"Ми дуже відкриті до співпраці з будь-яким бізнесом, який може підтримати нашу силу, виробництво, логістику та відновлення", - зауважив Зеленський. 

Заморожені активи Росії

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни Заходу заморозили близько 300 мільярдів активів Центрального банку Російської Федерації (РФ). Ці кошти перебувають на рахунках у європейських та американських фінансових установах, найбільша частина - у Європейському Союзі (ЄС), зокрема в кліринговій палаті Euroclear.

Питання використання активів вже порушується не перший рік. Наразі ж союзники України використовують доходи від активів для підтримки Києва.

За словами голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрія Сибіги, наразі Київ спостерігає еволюцію в позиції європейських країн щодо питання використання активів.

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Війна в УкраїніВолодимир Зеленський