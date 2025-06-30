Сибіга про заморожені активи Росії: бачимо еволюцію в позиції європейських країн

Час переходити від використання прибутку від заморожених активів Російської Федерації (РФ), до їхнього повного використання на оборону й відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрія Сибігу під час спільній пресконференції з німецьким колегою Йоганном Вадефулем.

Як відзначив Сибіга, в питанні активів країни-терориста Україна відстоює послідовну та принципову позицію. За його словами, сьогодні необхідно переходити до повного використання коштів для потреб української оборони та відновлення країни, оскільки ворог має платити за завдану шкоду.

Водночас міністр зауважив, що Київ бачить еволюцію в позиції європейських країн. Це є важливо, оскільки необхідно мати консолідоване й скоординоване рішення країн G7 ("Великої сімки") та європейських держав.

"Працюють також і в деяких країнах, де зосереджені найбільш заморожені чи знерухомлені російські активи, там працюють і юридичні команди, які шукають правильні формули для того, щоб втілити це рішення щодо використання російських активів для потреб української оборони та відновлення", - розповів він.