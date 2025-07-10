Зеленский: активы РФ должны идти на восстановление Украины, необходимо четко договориться

"Мы должны четко договориться, что замороженные российские активы должны пойти на восстановление Украины. Не только доходы от этих активов, но и сами активы должны использоваться, и гораздо активнее, чем сейчас, для спасения жизней", - заявил президент.

Он добавил, что Украина также нуждается в четкой системе восстановления - специального фонда восстановления и финансирования на разных уровнях для государственного бюджета и местных общин.

"Мы очень открыты к сотрудничеству с любым бизнесом, который может поддержать нашу силу, производство, логистику и восстановление", - отметил Зеленский.