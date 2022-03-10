Зеленский об агрессии России: сегодняшний день определяет, кто на чьей стороне

Он отметил, что блокада и бомбардировка Мариуполя, в том числе удары по роддому и детской больнице - за пределами зверства.

"Сегодняшний день определяет, кто на чьей стороне... Европейцы, вы не сможете сказать, что не видели, что происходило у украинцев, что происходило в Мариуполе с мариупольцами. Вы видели. Вы знаете. А значит, вы должны усиливать санкции против России так, чтобы у нее больше не было никакой возможности продолжать этот геноцид", – подчеркнул президент Украины.