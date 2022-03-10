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Зеленський про агресію Росії: сьогоднішній день визначає, хто на чиєму боці

Автор: Артур Родивилов

Сьогоднішній день визначає, хто на чиєму боці. Світ має бути єдиним у засудженні російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Він зазначив, що блокада і бомбардування Маріуполя, в тому числі удари по пологовому будинку і дитячій лікарні - за межами звірства.

"Сьогоднішній день визначає, хто на чиєму боці... Європейці, ви не зможете сказати, що не бачили, що відбувалося в українців, що відбувалося в Маріуполі з маріупольцями. Ви бачили. Ви знаєте. А значить, ви маєте посилювати санкції проти Росії так, щоб у неї більше не було ніякої можливості продовжувати цей геноцид", – підкреслив президент України.

Нагадаємо, що 9 березня ворог цілеспрямовано скинув кілька бомб на дитячу лікарню і пологовий будинок в Маріуполі.

Крім того, повідомлялося, що жертвами в блокадному Маріуполі стало вже 1300 осіб.

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Вторгнення Росії до України