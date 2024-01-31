Зеленський про 50-ий обмін полоненими з РФ: ми зробимо все, щоб повернути кожного

"Зараз є хороша новина. Саме таких новин ми всі чекаємо. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців. 180 рядових і сержантів. 27 офіцерів. Майже половина – захисники Маріуполя. Воїни Збройних Сил, Нацгвардії, підрозділів Державної прикордонної служби та Національної поліції", - сказав президент.

Він розповів, що з початку повномасштабного вторгнення Україні це вже 50-ий обмін полоненими. Україні вдалось повернути з російського полону 3035 громадян.

"Ми дуже часто чули - в різні моменти, - що щось не вийде. Коли знаєш, що саме робити, все вдається. І навіть те, що комусь може здаватися неможливим. Україна вміє досягати свого", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Україна змогла повернути з російського полону 207 громадян.

Згідно з даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, серед врятованих військовослужбовців:

95 воїнів ЗСУ;

56 нацгвардійців;

26 прикордонників;

29 воїнів Територіальної оборони;

1 представник Національної поліції.

Зокрема:

180 воїнів, які повернулись додому - з рядового та сержантського складу;

27 українських офіцерів.

найстаршому зі звільнених воїнів 61 рік, а наймолодшому невдовзі виповниться 21.

Обмін полоненими

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, Київ та Москва провели низку обмінів військовополоненими. Попри те, що з серпня ворог заморозив процес, вже 3 січня між країнами пройшов найбільший обмін полоненими з початку війни. Тоді ж додому повернулись 230 захисників.

24 січня Україна та Росія мали провести 50-й обмін полоненими, але його було зірвано через падіння літака Іл-76 під Бєлгородом. Росіяни заявили, що на борту літака нібито були десятки українських полонених. Але Україна не підтверджує це.

Пізніше Головне управління розвідки відзначало, що зірваний обмін мав бути одним із найбільших за час війни.

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